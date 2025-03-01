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Цыганков сегодня в огне. Украинец поучаствовал в голе Жироны. Видео
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганков поучаствовал в голе "Жироны".
Испанский клуб заработал штрафной. Виктор Цыганков пошёл подавать стандарт. Украинец подал навес и Янгель Эррера забил головой в ворота "Сельты".
"Жирона" срравняла счёт. Для Виктора Цыганкова это четвёртый ассист в Ла Лиге в этом сезоне.
Видео ассиста:
На момент написания новости, "Жирона" и "Сельта" играют вничью 2:2.
Ранее Виктор Цыганков забил гол в ворота "Сельты".
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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