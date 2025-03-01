  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Цыганков сегодня в огне. Украинец поучаствовал в голе Жироны. Видео
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков сегодня в огне. Украинец поучаствовал в голе Жироны. Видео

Испания

Хорош

Цыганков сегодня в огне. Украинец поучаствовал в голе Жироны. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Цыганков поучаствовал в голе "Жироны".

Испанский клуб заработал штрафной. Виктор Цыганков пошёл подавать стандарт. Украинец подал навес и Янгель Эррера забил головой в ворота "Сельты".

"Жирона" срравняла счёт. Для Виктора Цыганкова это четвёртый ассист в Ла Лиге в этом сезоне.

Видео ассиста:

На момент написания новости, "Жирона" и "Сельта" играют вничью 2:2.

Ранее Виктор Цыганков забил гол в ворота "Сельты".

По теме
yellow-arrow
Гол+ассист. Цыганков стал одним из лучших игроков матча Жирона - Сельта по версии статистических порталов
yellow-arrow
26-й тур Ла Лиги. Жирона – Сельта 2:2. Цыганков – монстр!
yellow-arrow
Команда лидер чемпионата Испании высказался о напряженном календаре
Сельта (Виго) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости