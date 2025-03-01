Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Шанс для львов приблизиться к топ-3
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 26-м туре Ла Лиги встретятся третья и четвертая команда таблицы – "Атлетико" и "Атлетик". Соперников отделяет 5 очков. В первом круге "матрасники" выиграли в Бильбао благодаря единственному голу на 90+2 минуте.
Ла Лига. 26-й тур
1 марта. 22:00. Мадрид. Метрополитано
Атлетико – Атлетик
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляция матча Атлетико – АтлетикСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
- Шахтер – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000