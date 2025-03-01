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Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Шанс для львов приблизиться к топ-3

Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 26-м туре Ла Лиги встретятся третья и четвертая команда таблицы – "Атлетико" и "Атлетик". Соперников отделяет 5 очков. В первом круге "матрасники" выиграли в Бильбао благодаря единственному голу на 90+2 минуте.

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Ла Лига. 26-й тур

1 марта. 22:00. Мадрид. Метрополитано

Атлетико – Атлетик

Телетрансляция – Megogo Футбол 1


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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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