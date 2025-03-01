Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Бетис – Реал 2:1. Андалусийский сюрприз для мадридцев
"Бетис" неожиданно обыграл "Реал" в матче 26-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26-й тур Примеры
Севилья. "Бенито Уильямарин"
"Бетис" - "Реал" 2:1
Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (пен.) – Диас, 10
"Бетис": Адриан - Сабали (Руибаль, 81), Бартра, Льоренте, Р. Родригес – Альтимира (Натан, 90), Иско, Джонни – Х. Родригес (Авила, 71), Кучо (Бакамбу, 81), Антони.
"Реал": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Алаба (Камавинга, 59), Менди (Ф. Гарсия, 85) – Чуамэни, Модрич, Диас (Гюллер, 59) – Винисиус, Мбаппе (Эндрик, 75), Родриго.
Предупреждения: Иско, 81, Авила, 83, Альтимира, 90 – Диас, 32, Рюдигер, 53, Алаба, 57, Винисиус, 86.
Популярное сейчас
- Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Лидер Барселоны прокомментировал матч против Атлетико
- Сабо: Бышовец – однозначный предатель, Тимощук – еще хуже
- Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять
Комментарии 35