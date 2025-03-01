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Примера. Бетис – Реал 2:1. Андалусийский сюрприз для мадридцев

Испания

"Бетис" неожиданно обыграл "Реал" в матче 26-го тура Примеры

Примера. Бетис – Реал 2:1. Андалусийский сюрприз для мадридцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

26-й тур Примеры
Севилья. "Бенито Уильямарин"
"Бетис" - "Реал" 2:1
Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (пен.) – Диас, 10

"Бетис": Адриан - Сабали (Руибаль, 81), Бартра, Льоренте, Р. Родригес – Альтимира (Натан, 90), Иско, Джонни – Х. Родригес (Авила, 71), Кучо (Бакамбу, 81), Антони.

"Реал": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Алаба (Камавинга, 59), Менди (Ф. Гарсия, 85) – Чуамэни, Модрич, Диас (Гюллер, 59) – Винисиус, Мбаппе (Эндрик, 75), Родриго.

Предупреждения: Иско, 81, Авила, 83, Альтимира, 90 – Диас, 32, Рюдигер, 53, Алаба, 57, Винисиус, 86.

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.03.2025 в 22:11
I only support 7 teams in my life 1. Barcelona 2. Argentina 3. inter Miami 4. club playing against Real Madrid 5. club playing against Al nassr 6. country playing against Portugal 7.Ukraine
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Комментарии 35
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.03.2025 в 22:11
I only support 7 teams in my life 1. Barcelona 2. Argentina 3. inter Miami 4. club playing against Real Madrid 5. club playing against Al nassr 6. country playing against Portugal 7.Ukraine
Ответить
1
0
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 22:14
and Krivbass
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0
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Перевзутий
01.03.2025 в 22:09
Захожу на сайт, а тут такой подарочек. Бесит красавцы.
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Перевзутий
01.03.2025 в 22:09
Бетис
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.03.2025 в 22:01
Абсолютно логичная и ожидаемая победа Бетиса. И победа могла бы быть более крупной, потому что нормальный арбитр дал бы для Бетиса ещё, как минимум, один пенальти. А, в принципе, и два. Вероятно сейчас у переса разрыв шаблона. Размышляет, кого выгонять из футбола? Арбитра, который удалил джуда? Не получилось, арбитр полностью оправдан. Тех из технического комитета, кто не убрал джуду дисквалификацию? Или тех, кто скосил красную карточку Антони...Или арбитра этого матча, который осмелился поставить пенальти в ворота реала...И, очень может быть, в эти дни, и не один раз, " во дни сомнений, во дни тягостных раздумий", он размышлял о том, что зря он объявил войну испанскому футболу.... Что касается матча, то меня радует и счет матча, и ливень во время матча и то, что сам матч был очень энергозатратный для реала. Ну а сейчас я на два часа фанат Бильбао!!!
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0
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Loader (Днепр)
01.03.2025 в 21:46
Ой.
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4
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MAGA KING
01.03.2025 в 21:54
Не то слово .))) Виталий, если что я Алекс, а то Дариан когда меня не узнал и обругал, как последнего мадридиста
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.03.2025 в 22:03
Извини... Я честно, не помню это... Но, если так, приношу свои извинения..Иногда слишком уж остро воспринимаю некоторые комментарии. Возможно не так понял!
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 22:00
Да там не Ой, там Ай-Ай-Ай...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2025 в 21:35
Что же это творится люди хорошие??? Восстание на помойку, переса обижают, красные карточки соперникам отменяют, пенальти свои же забивают, соседи на громкую музыку жалуются, городские власти концерты отменяют. Скоро трофеи из музея выносить начнут ….. как же дальше жить??
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 21:36
а де мажа кинж???!!!???)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2025 в 21:40
Зеленого бомжа жаль. Вчера смотрел программу из овального кабинета, аж прослезился.)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 21:44
ненене, ты не реаль: сказал, шо теперь будет тока мажа кинж - делай! а ты съехал!)))
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:46
Вэнса с.укой обозвал. Должно прилететь...
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:49
Трамп: "Ты тупой президент."
 
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MAGA KING
01.03.2025 в 21:51
Понял, исправил Олег, Трамп назвал тупым Байдена, а не Зеленского. У вас наверное кто-то перевел не то
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 21:52
о, а вот и мажа кринж))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 21:53
скажи, а чего ему только лицало загорают, а на руки шо, зажимает?))
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:54
Ща зелеботы начнут плавиться, как вампиры на солнце.
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:57
"Зеленский, почему вы одеты, как сантехник, где ваш костюм?"
 
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Spokoyno (Київ)
01.03.2025 в 21:59
Алекс невже для вас знищення України і мільйонів українців то лише ржачка? Трамп співає пісні ху"ла хіба це добре? Коли ваш Президент готов з переляку віддати десятки мільйонів людей на поталу сатрапу? Так багато з них стануть "бомжами", БО ЇХ БУДИНКИ... МІСТА ЗНИЩИТЬ ОРДА! Я не у захваті від блаЗня, але чому Доні жахається назвати агресора агресором? Чому підтримує того кого ніхто не обирав? І займає воно то місце в порушення Конституції РФ! Там передбачено лише ДВА термина! Чи ху"ло страшне, його краще не дратувати навіть голові такої могутньої країни?
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 22:11
Трамп на входе: "Классный прикид, Зеля."
 
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:51
Маск: "Зеленский преступник. Он известный наркоман.
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0
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:55
Ладно, давайте о футболе.
 
1
0
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:32
Начинаем ржать:
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3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2025 в 21:36
Смеяться надо красиво
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3
0
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:38
Хорошо смеётся тот, кто смеётся с реала.
 
2
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Dr. House (Поділля)
01.03.2025 в 21:32
Все по ділу. Барсонуті квадробери можуть скавуліти від радості.
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0
3
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:35
Ответить
2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2025 в 21:37
Ответить
3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2025 в 21:37
Дохтур балбес
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3
0
Перевзутий
01.03.2025 в 22:11
 
1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 21:30
кукумберы + сливки =? правильно, понос! - алло, это овощной? - нет, сливочная! - что, сливки делаете? -нет, 2авно сливаем!
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1
2
sasha popov (Новомосковськ)
01.03.2025 в 21:29
Ха!!! Іско як пішов з Реала одразу на футболіста схожий став
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3
1
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Bаrcelinius
01.03.2025 в 21:28
Bаrcelinius 01.03.2025 в 11:44 Чувствую сегодня поржём.
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2
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