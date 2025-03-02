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Иско передает привет бывшей команде. Бетис – Реал Мадрид 2:1. Обзор матча
Сливочные в последних 5 встречах чемпионата обыграли только Жирону
Betis
Столичный гранд открыл счет в начале поединка. Но андалусийцы создали вдвое больше возможностей, поэтому смогли одержать волевую победу. Обеим командам не хватало точности – из 27 суммарных ударов только 5 попали в створ.
Коллектив из Севильи выиграл третью встречу подряд и поднимается на шестую позицию (38 баллов). Впереди еще одна домашняя игра против "Лас-Пальмаса". "Сливочные" опустились на третье место (54 очка). 9 марта подопечные Анчелотти проведут поединок с "Райо Вальекано" на "Сантьяго Бернабеу".
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Смотрите обзор матча 26 тура Ла Лиги
Севилья. Бенито Вильямарин, 55 873 зрителя
Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (п) – Диас, 10
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