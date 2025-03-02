Иско передает привет бывшей команде. Бетис – Реал Мадрид 2:1. Обзор матча

Столичный гранд открыл счет в начале поединка. Но андалусийцы создали вдвое больше возможностей, поэтому смогли одержать волевую победу. Обеим командам не хватало точности – из 27 суммарных ударов только 5 попали в створ.

Коллектив из Севильи выиграл третью встречу подряд и поднимается на шестую позицию (38 баллов). Впереди еще одна домашняя игра против "Лас-Пальмаса". "Сливочные" опустились на третье место (54 очка). 9 марта подопечные Анчелотти проведут поединок с "Райо Вальекано" на "Сантьяго Бернабеу".

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Смотрите обзор матча 26 тура Ла Лиги

Севилья. Бенито Вильямарин, 55 873 зрителя

Бетис – Реал Мадрид 2:1

Голы: Джонни, 34, Иско, 54 (п) – Диас, 10