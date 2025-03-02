Примера. Атлетико теперь лидер, ничья Райо Вальекано и Севильи

"Атлетико" на своем поле принимал "Атлетик" из Бильбао. Игра была интересна с большим количеством голевых моментов. Судьбу матча решил гол Хулиана Альвареса на 66-й минуте после великолепной передачи Льоренте.

Гости с Бильбао имели шансы сравнять счет, но хорошо сыграл Облак, а когда словенец уже был бессилен, на помощь ему приходил каркас ворот.



Подопечные Симеоне воспользовались осечкой "Реала" и, минимум до матча "Барселоны", возглавили турнирную таблицу Примеры с 56-ю очками.

Примера. 26-й тур

Атлетико - Атлетик 1:0

Гол: Х. Альварес, 66

Атлетико: Облак - Молина, Ле Норман, Лэнгле, Галан - Симеоне (Льоренте, 58), Де Пауль, Барриос, Лино (Галлагер, 59) - Гризманн (Корреа, 63), Серлот (Х. Альварес, 59).

Атлетик: Симон - Горосабель (Де Маркос, 77), Вивиан, Е. Альварес, Берчиче - Галаррета (Прадос Диас, 64), Хаурегисар (Весга, 86) - Н. Уильямс, Гомес (Гурусета, 63), И. Уильямс - Беренгер (Саннади, 77)

Предупреждения: Серлот, 58 - Галаррета, 32, Горосабель, 62, Е. Альварес, 87.

"Райо Вальекано" и "Севилья" расписали ничью. В первом тайме гораздо лучше выглядели хозяева, но забить они сумели только в начале второго тайма, отметил Рациу.

"Райо Вальекано" создал еще несколько моментов, но закрепить свое преимущество так и не сумел. В конце встречи "Севилья" сумела сравнять счет усилиями Лукебакио.

"Райо Вальекано" опустился на 7-ю позицию в турнирной таблице и имеет 36 очков, "Севилья" же 11-я с 33-ю баллами в активе.

Примера. 26-й тур

Райо Вальекано - Севилья 1:1

Голы: Рациу, 55 – Лукебакио, 81

Райо Вальекано: Баталья Барга – Рациу, Мумин (Эрнандес, 35), Лежен, Чаваррия – Эмбарба (Баллиу, 70), Диас (Гумбау, 70), Сисс, Гарсия – Нтека (Гвардиола, 26), Трехо (Валентин).

Севилья: Нюланд - Кармона (Эджуке, 69), Баде, Салас, Педроса - Санчес, Соу (Агуме, 76), Ньигес - Лукебакио, Ромеро (Идумбо, 76), Варгас (Сусо, 90).

Предупреждение: Гумбау, 87.