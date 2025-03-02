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Решающий удар Альвареса. Атлетико - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания

Свой момент мадридцы реализовали

Решающий удар Альвареса. Атлетико - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" минимально обыграл "Атлетик" в 26-м туре чемпионата Испании.

Решающий гол в поединке за "матрасников" забил Хулиан Альварес.

Пока что "Атлетико" возглавляет турнирную таблицу.

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Примера. 26-й тур

"Атлетико" - "Атлетик" 1:0

Гол: Альварес, 66

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