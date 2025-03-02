Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решающий удар Альвареса. Атлетико - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча
Свой момент мадридцы реализовали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" минимально обыграл "Атлетик" в 26-м туре чемпионата Испании.
Решающий гол в поединке за "матрасников" забил Хулиан Альварес.
Пока что "Атлетико" возглавляет турнирную таблицу.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Примера. 26-й тур
"Атлетико" - "Атлетик" 1:0
Гол: Альварес, 66
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Таловеров против Манчестер Сити: гол, 96% точных пасов и статус лучшего игрока команды по версии WhoScored
- Каладзе: Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Кубок Англии. Манчестер Сити – Плимут 3:1. Гола Таловерова явно недостаточно
- Плохо играли? Ашур признался, почему Полесье попрощалось с Будковским и Козаком
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000