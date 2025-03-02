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Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Ханси Флик планирует вернуться на первую строчку

Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчерашние матчи соперников каталонского клуба прошли с переменным успехом. С одной стороны — "Реал" проиграл свой матч и теперь у них появился шанс немного оторваться от мадридцев, а с другой — "Атлетико" победил, поэтому теперь нужно их догонять и перегонять.

Для того, чтобы вернуть себе первую строчку, достаточно лишь выиграть матч, вот только когда соперником выступает "Реал Сосьедад", то сделать это не так просто.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Примера. 26-й тур.

2 марта. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Барселона" — "Реал Сосьедад"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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