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Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Ханси Флик планирует вернуться на первую строчку
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчерашние матчи соперников каталонского клуба прошли с переменным успехом. С одной стороны — "Реал" проиграл свой матч и теперь у них появился шанс немного оторваться от мадридцев, а с другой — "Атлетико" победил, поэтому теперь нужно их догонять и перегонять.
Для того, чтобы вернуть себе первую строчку, достаточно лишь выиграть матч, вот только когда соперником выступает "Реал Сосьедад", то сделать это не так просто.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.
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Примера. 26-й тур.
2 марта. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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