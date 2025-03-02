Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Вчерашние матчи соперников каталонского клуба прошли с переменным успехом. С одной стороны — "Реал" проиграл свой матч и теперь у них появился шанс немного оторваться от мадридцев, а с другой — "Атлетико" победил, поэтому теперь нужно их догонять и перегонять.

Для того, чтобы вернуть себе первую строчку, достаточно лишь выиграть матч, вот только когда соперником выступает "Реал Сосьедад", то сделать это не так просто.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Примера. 26-й тур.

2 марта. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Барселона" — "Реал Сосьедад" Смотреть трансляцию

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