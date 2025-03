Впервые в своей карьере: Анчелотти и Пеллегрини получили новый опыт после матча Бетис – Реал

Во вчерашнем матче 26 тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Реал" со счетом 2:1. Аналитический портал Squawka подытожил эту встречу для обоих наставников команд.

Для главного тренера андалусийцев Мануэля Пеллегрини это был первый поединок, в котором он смог обыграть "сливочных" в рамках Ла Лиги. До этого его команды четырежды проигрывали и пять играли вничью.

А наставник мадридцев Карло Анчелотти, напротив, впервые в своей карьере уступил "Реалу" в Примере. За девять встреч в чемпионате его подопечные пять раз победили и четыре завершили поединок с равными цифрами на табло.

