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Впервые в своей карьере: Анчелотти и Пеллегрини получили новый опыт после матча Бетис – Реал

Испания

Один – отрицательный, второй – положительный

Впервые в своей карьере: Анчелотти и Пеллегрини получили новый опыт после матча Бетис – Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 26 тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Реал" со счетом 2:1. Аналитический портал Squawka подытожил эту встречу для обоих наставников команд.

Для главного тренера андалусийцев Мануэля Пеллегрини это был первый поединок, в котором он смог обыграть "сливочных" в рамках Ла Лиги. До этого его команды четырежды проигрывали и пять играли вничью.

А наставник мадридцев Карло Анчелотти, напротив, впервые в своей карьере уступил "Реалу" в Примере. За девять встреч в чемпионате его подопечные пять раз победили и четыре завершили поединок с равными цифрами на табло.

Также отметим, что "Бетис" победил "Реал" впервые за почти пять лет. В марте 2020 года андалусийцы взяли верх над мадридцами также со счетом 2:1. В итоге "сливочные" тогда выиграли Ла Лигу, а "Бетис" финишировал на расстоянии пяти очков от зоны вылета.

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Карло Анчелотти Мануэль Пеллегрини Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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