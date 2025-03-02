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Впервые в своей карьере: Анчелотти и Пеллегрини получили новый опыт после матча Бетис – Реал
Один – отрицательный, второй – положительный
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 26 тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Реал" со счетом 2:1. Аналитический портал Squawka подытожил эту встречу для обоих наставников команд.
Для главного тренера андалусийцев Мануэля Пеллегрини это был первый поединок, в котором он смог обыграть "сливочных" в рамках Ла Лиги. До этого его команды четырежды проигрывали и пять играли вничью.
А наставник мадридцев Карло Анчелотти, напротив, впервые в своей карьере уступил "Реалу" в Примере. За девять встреч в чемпионате его подопечные пять раз победили и четыре завершили поединок с равными цифрами на табло.
Manuel Pellegrini has won a LaLiga game against Real Madrid for the first time in his managerial career (D5, L4).— Squawka (@Squawka) March 1, 2025
Carlo Ancelotti has lost a LaLiga game against Real Betis for the first time in his managerial career (W5 D4).
And former Real Madrid midfielder Isco won the game… pic.twitter.com/E72eWNOhdo
Также отметим, что "Бетис" победил "Реал" впервые за почти пять лет. В марте 2020 года андалусийцы взяли верх над мадридцами также со счетом 2:1. В итоге "сливочные" тогда выиграли Ла Лигу, а "Бетис" финишировал на расстоянии пяти очков от зоны вылета.
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