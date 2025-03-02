Лидер Барселоны отклонил предложения из Саудовской Аравии и вскоре продлит контракт с клубом

Бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья в последние месяцы отклонил два больших предложения от клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.

Он близится к подписанию нового контракта с "блаугранной". Текущее соглашение завершается летом 2027 года, а следующее будет рассчитано до июня 2029 года.

Рафинья выступает за Барсу с июля 2022 года. В этом сезоне на его счету 24 гола и 18 ассистов в 38 матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 80 млн евро.