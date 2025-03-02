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Лидер Барселоны отклонил предложения из Саудовской Аравии и вскоре продлит контракт с клубом

Испания

Хочет продолжать выступать в "блаугране"

Лидер Барселоны отклонил предложения из Саудовской Аравии и вскоре продлит контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья в последние месяцы отклонил два больших предложения от клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.

Он близится к подписанию нового контракта с "блаугранной". Текущее соглашение завершается летом 2027 года, а следующее будет рассчитано до июня 2029 года.

Рафинья выступает за Барсу с июля 2022 года. В этом сезоне на его счету 24 гола и 18 ассистов в 38 матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 80 млн евро.

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Рафинья Барселона
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1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 11:48
Наразі Рафінья справжній лідер Барселони! Тому і капітанська пов'язка у нього!
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Комментарии 5
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 11:48
Наразі Рафінья справжній лідер Барселони! Тому і капітанська пов'язка у нього!
Ответить
2
3
avatar
Bаrcelinius
02.03.2025 в 12:24
Пока да, но шо-то подсдувается.
Ответить
0
3
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 12:47
Авжеж бо цей Флік, його зовсім загнав! А людськи сили не безмежні!
 
0
1
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 12:25
Щас Педри божит.
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 12:30
Він Педрі, а ти, пархатий, па.дор....
 
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