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Лидер Барселоны отклонил предложения из Саудовской Аравии и вскоре продлит контракт с клубом
Хочет продолжать выступать в "блаугране"
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья в последние месяцы отклонил два больших предложения от клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.
Он близится к подписанию нового контракта с "блаугранной". Текущее соглашение завершается летом 2027 года, а следующее будет рассчитано до июня 2029 года.
Рафинья выступает за Барсу с июля 2022 года. В этом сезоне на его счету 24 гола и 18 ассистов в 38 матчах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 80 млн евро.
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