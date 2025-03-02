"Всегда будет в моем сердце". Иско извинился перед болельщиками Реала

Полузащитник "Бетиса" Иско извинился перед болельщиками мадридского "Реала" за бурное празднование в ворота "сливочных" в победном матче Ла Лиги (2:1).

"У них лучшие игроки в мире. Огромное мастерство, скорость. Без работы всей команды было бы невозможно победить.

На стадионе была моя жена. Я снимаю небольшой документальный фильм о своем восстановлении после травмы. Я извинился перед всеми болельщиками "Реала" за свое празднование после гола, потому что благодарен им за то, что они помогли мне осуществить мечты, которые есть у каждого ребенка.

"Реал" всегда будет в моем сердце", — приводит слова Иско AS.