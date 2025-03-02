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"Всегда будет в моем сердце". Иско извинился перед болельщиками Реала
Никаких обид нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Бетиса" Иско извинился перед болельщиками мадридского "Реала" за бурное празднование в ворота "сливочных" в победном матче Ла Лиги (2:1).
"У них лучшие игроки в мире. Огромное мастерство, скорость. Без работы всей команды было бы невозможно победить.
На стадионе была моя жена. Я снимаю небольшой документальный фильм о своем восстановлении после травмы. Я извинился перед всеми болельщиками "Реала" за свое празднование после гола, потому что благодарен им за то, что они помогли мне осуществить мечты, которые есть у каждого ребенка.
"Реал" всегда будет в моем сердце", — приводит слова Иско AS.
Напомним, Иско защищал цвета "Реала" с 2013 по 2022 годы.
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