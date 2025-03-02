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"Всегда будет в моем сердце". Иско извинился перед болельщиками Реала

Испания
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Никаких обид нет

"Всегда будет в моем сердце". Иско извинился перед болельщиками Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Бетиса" Иско извинился перед болельщиками мадридского "Реала" за бурное празднование в ворота "сливочных" в победном матче Ла Лиги (2:1).

"У них лучшие игроки в мире. Огромное мастерство, скорость. Без работы всей команды было бы невозможно победить.

На стадионе была моя жена. Я снимаю небольшой документальный фильм о своем восстановлении после травмы. Я извинился перед всеми болельщиками "Реала" за свое празднование после гола, потому что благодарен им за то, что они помогли мне осуществить мечты, которые есть у каждого ребенка.

"Реал" всегда будет в моем сердце", — приводит слова Иско AS.

Напомним, Иско защищал цвета "Реала" с 2013 по 2022 годы.

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Иско Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Ла Лига
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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