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Не Антони. Ла Лига назвала лучшего футболиста месяца

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Не Антони. Ла Лига назвала лучшего футболиста месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ла Лига назвала лучшего футболиста месяца.

Им стал полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет. Он забил 6 голов в феврале. По голу в ворота "Бетиса", "Эспаньола" и "Реал Вальядолида", а также отметился хет-триком в ворота "Жироны"

Сансет выиграл конкуренцию у нападающих Антони ("Бетис"), Килиана Мбаппе ("Реал"), Анте Будимира ("Осасуны") и полузащитника "Барселоны" Педри. К слову, это его первая награда "Лучшего игрока месяца" в текущем сезоне.

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В этом сезоне Сансет в 21-м матче Ла Лиги забил 13 голов и отметился одной голевой передачей.

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Источник:
La Liga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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