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Не Антони. Ла Лига назвала лучшего футболиста месяца
Выбор неожиданный
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига назвала лучшего футболиста месяца.
Им стал полузащитник "Атлетика" Ойан Сансет. Он забил 6 голов в феврале. По голу в ворота "Бетиса", "Эспаньола" и "Реал Вальядолида", а также отметился хет-триком в ворота "Жироны"
????????❤ ???????? ???????????? ????????????????.— LALIGA (@LaLiga) February 28, 2025
???? ¡Oihan Sancet, del @AthleticClub, ganador del ???????????????????????????? ???????????? ???????????? del mes de febrero en #LALIGAEASPORTS!#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA
Сансет выиграл конкуренцию у нападающих Антони ("Бетис"), Килиана Мбаппе ("Реал"), Анте Будимира ("Осасуны") и полузащитника "Барселоны" Педри. К слову, это его первая награда "Лучшего игрока месяца" в текущем сезоне.
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В этом сезоне Сансет в 21-м матче Ла Лиги забил 13 голов и отметился одной голевой передачей.
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