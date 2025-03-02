Витор Роке в Барселоне. Приобретенный с помпой, а теперь выставленный за дверь: почему форвард провалился в Испании

В июле 2023-го “Барселона” объявила о подписании Витора Роке. Соглашение вступило в силу с наступлением зимнего окна, и все это время прокаталонская пресса смаковала будущий трансфер. Надо признать, что бразилец выдал ударный календарный год (забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 45 матчах), но то, как его агрессивно продвигали журналисты, сформировало впечатление, что с “Атлетико” Паранаэнсе приедет не кто иной, как новый Роналдо. Оба являются выпускниками академии “Крузейро”, поэтому здесь сам Бог велел установить параллели.

Сравнение, в частности, с Эндриком, подколки по этому поводу в стиле “а мы купили более готового футболиста, да еще и дешевле — за 30 миллионов евро”, видеоразборы, куча статей о том, какой нападающий классный — все это пестрело на страницах газет и в Интернете. А потом парень предстал в сине-гранатовых цветах и провел на поле скромные 353 минуты.

Вайб преемника Зубастика подозрительно испарился, и буквально на неделе он вернулся домой — “Палмейрас” пытался уменьшить цену, но в целом “Барселона” выручила вменяемые 25,5 миллионов евро. Учитывая, что нынешний бюджет клуба составляет три паэльи и несколько кусков хамона, то решение отпустить проблемный актив было абсолютно правильным.

Но почему так случилось, что он себя не оправдал? Кто виноват? Отвечаем.

Элемент, который не предусматривался

В идеале Роке планировали представить только летом 2024-го. Делами форварда интенсивно занимался Деку — спортивный директор лично мониторил бразильский рынок и уговаривал Жоана Лапорту инвестировать средства.

Сейчас удобно “песочить” обоих функционеров, — мол, высший менеджмент так спешил взять молодого таланта, пока он не подорожал еще больше, что в итоге феерически промахнулся.

Упреки справедливы — Деку объективно не обладает богатым опытом и не может стать в один ряд с условным Жуни Калафатом, который привез в Мадрид Каземиро, Милитао, Винисиуса, Родриго и вышеупомянутого Эндрика. Хотя и у правой руки Флорентино Переса не обошлось без проколов — кто-то знает, где находится Рейньер? В “Гранаде”, но все же.

Однако главный минус истории заложен еще на самой заре переговоров — к ним практически не привлекли Хави. Коуч не был поставлен перед фактом, однако кандидатура новичка решительно навязывалась, и от Эрнандеса требовалось формальное одобрение (не для того ли, чтобы в случае провала разделить вину?).

Что красноречиво, несогласованность между боссами и тренерским штабом вылезла боком. Посреди розыгрыша 2023/24 у Хави существенно поредела средняя линия — Педри, Гави и Френки де Йонг получили травмы, плюс, разочаровал Ориоль Ромеу (банально подтвердил, что его потолок — это “Жирона”).

Требовалось срочное усиление в среднее звено, но Деку только и развел руками. И добавил: “У нас есть Роке”. Это как раз то объяснение, почему сначала страйкер должен был присоединиться к команде летом 2024-го, однако сделал это в январе. Если вы на этом моменте оторопели и где-то ищете логику, то знайте: она отсутствует. Нужен центрхав? Тогда ограничивайся нападающим.

С другой стороны, во всем найдется позитив, если его упорно искать. О'кей, есть Витор. Что дальше? Левандовского никто не собирался списывать, однако поляк заглох посреди сезона — в декабре-январе отметился одним точным ударом и двумя передачами. В перспективе появление конкурента предполагало дополнительный импульс, и, — спойлер, — он оправдался: уже в феврале Роберт отгрузил 4 мяча.

31 января 2024-го Роке поразил ворота “Осасуны” (1:0), через несколько дней огорчил “Алавес” (3:1) и... замолчал. Повторимся: 353 минуты.

Казалось, что ничего критичного не произойдет: стандартные полгода придутся на адаптацию, и после процесс пойдет, как по маслу. Впрочем, все свернуло не туда — Хави намекнул, что юноша, и так внезапно вырванный из родных пенатов, столкнулся с трудностями.

Почему так?

Выделим два подводных камня.

Первый. Витор понравился разве что уровнем физической подготовки, но отнюдь не умственными скиллами. Форвард оказался не готов к динамике игры каталонцев и не сумел быстро освоить ее специфику.

Хави хоть и заявил об уходе из клуба, но пытался спасти прошлый сезон, поэтому ожидаемо ставил на проверенных исполнителей. Бразилец не схватывал на лету, не был креатурой специалиста — то есть, зачем с ним вообще церемониться? Вскоре испанскими медиа разлетелось утверждение Эрнандеса о том, что “Роке не является игроком уровня “Барсы” — происхождение тезиса немного сомнительное, но оно, как видим, подкреплено практикой.

Второй. Витор не стал доказывать профессиональную зрелость, наоборот почувствовал себя преданным и транслировал этот негатив устами агента.

“Мы не осознаем, почему Витору не дают больше минут. Это губительная ситуация для всех сторон. Да, ребенку нужно упорно работать и ждать, но было достаточно игр, где Роке мог иметь эти минуты и менеджер пренебрег им. В Барселоне пресса имеет такое влияние, однако она говорит неправду. За два месяца журналисты создали проблему, якобы люди хотят “убить” Витора Роке, а не помочь ему”.

Да, Хави отказался от услуг футболиста, впрочем, и сам “пострадавший” не боролся за свое имя, а погрузился в самокопание и ментальные качели. Есть ли здесь оправдание? Скорее, нет, чем да. Южноамериканец прибыл в Примеру в молодом возрасте, но это не слишком уменьшает градус ответственности — ты профессионал, споришь в конкурентном виде спорта и должен знать риски.

Самое страшное для Роке то, что скепсис Хави был поддержан Фликом. Немец принял команду, пообещал шанс всем, но с первыми тренировками убедился, что бразилец лишен тактической гибкости, непоследователен в принятии решений, вносит определенный хаос в построение рисунка (что недопустимо для такого педанта, как Ханси).

Лапорта понимал, что ничего путного из этого не получится, поэтому надеялся не просто отправить Витора в аренду в “Бетис”, а активно навязывал Мануэлю Пеллегрини вероятность выкупа за 25 миллионов евро. В собственной истории “зелено-белые” провернули только два трансфера, стоившие 25 миллионов и больше (в 1990-х Денилсон вообще не принес вожделенного эффекта), поэтому чилиец отрицательно помахал пальцем - мол, давайте сначала посмотрим на дистанции.

Не сказать, что Роке поразил так, чтобы в Севилье наскоро выписали чек. Парень выдал 7+2 в 33 встречах: забил “Леганесу” (2:0), “Осасуне” (2:1), “Сельте” (2:2) и “Вильярреалу” (2:1) в Ла Лиге, “Барселоне” (1:5) и дважды — “Депортиво” Геворе (6:1) в национальном кубке.

Пеллегрини умеет работать со сложными кадрами и направлять их энергию в верное русло: вон, посмотрите, как разрывает Антони. Но Антони — сформированная личность, с европейским опытом, которую надо было направить; а вот на то, чтобы научить Роке совершать эффективные врывания в штрафную, не терять мяч, не транжирить потенциально опасные эпизоды — здесь мотивационными спичами не обойтись.

Учитывая то, что “сине-гранатовым” так трудно регистрировать игроков, “Бетис” не дал никакой конкретики, а на горизонте появился “Палмейрас”, будущее Роке враз переложилось на плечи заокеанской команды. 28 февраля Витору исполнилось всего двадцать, но кто знает, понадобится ли он еще европейским грандам после такого конфуза.

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