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Примера. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Удаление убило любую интригу в матче

Испания
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"Барселона" без особого труда разгромила "Реал Сосьедад" в матче 26-го тура Примеры

Примера. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Удаление убило любую интригу в матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у команды были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген и Фати. Флик совершил небольшую ротацию состава. Слева в защите вышел Мартин, в центре в паре с Кубарси сыграл Араухо, место в центре поля заняли Касадо и Ольмо.

У "Реал Сосьедада" были значительно большие кадровые проблемы. Травмированные Пачеко, Одриосола, Сучич и захарян не сыграли из-за дисквалификации Агерд, Кубо и Беккер.

С первых минут "Барселона" традиционно взяла мяч под свой контроль, но гости действовали достаточно компактно и пытались прессинговать. Уже на старте поединка Оласагасти отправил мяч в сетку ворот Щенсны, но во время голевой атаки был зафиксирован офсайд и отменили гол.

У "Барселоны" подача от Рафиньи с левого фланга пролетела над Левандовски. Педри запрессинговал Ремиро в чужой вратарской, тот выбил мяч прямо в ноги полузащитнику, но мяч отскочил на сетку ворот сверху.

На 17-й минуте Левандовски вывел фактически с глазу на глаз Дани Ольмо, которого остановил не по правилам Элустондо. Арбитр расценил это как фол последней надежды и удалил капитана басков. И так неблагоприятная кадровая ситуация гостей стала катастрофической.

Левандовски на левом углу вратарского отбросил на Рафинью, прострел того блокировали, а Мартино запустил мяч над воротами. Ямаль прошел по левому флангу, прострелил на Дани Ольмо, набросившего мяч на дальнюю стойку, где Херард Мартин в одно касание пробил точно в дальний угол. 1:0.

Через несколько минут каталонцы удвоили свое преимущество. После подачи с углового мяч выбил Ремиро, а Дани Ольмо метров с 18 с рикошетом от газона пробил в дальний угол. На своем пути мяч задел Касадо и немного сменил траекторию, поэтому гол записали именно на Марка. 2:0.

После исключения преимущество каталонцев стало тотальным, "Реал Сосьедад" даже не думал об атаке. А вот "Барселона" продолжала нагнетать. Ямаль отдал пяткой на Кунде, француз вернул круглого бразильца, отбросившего под удар Педри. Удар испанца парировал Ремиро.

Ремиро парировал удар после подачи углового на Ольмо, тот снова пробил, но и на этот раз вратарь потащил.

На старте второго тайма Рафинья со штрафного пробил мимо ближней стойки. Через несколько минут каталонцы забили в третий раз. Рафинья подал на ближнюю стойку с углового, Ремиро парировал удар Левандовски, а Араухо сразу добил головой отскок. 3:0.

Примера. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Удаление убило любую интригу в матче - изображение 1

Через пять минут счет уже стал совсем неприличным. Араухо мощно пробил по воротам, а Левандовски удачно подставил ногу и сменил траекторию мяча. 4:0.

К концу матча каталонцы создали еще несколько голевых моментов. Ольмо отбросил под удар Торресу, но Ферран закрутил мимо дальней девятки. Подачу Ямаля с правого фланга запер мимо ворот Левандовски. Ферран с близкого расстояния расстреливал ворота, но Субельдия в самоотверженном подкате заблокировал удар.

"Барселона" набрала 57 очков и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу. "Реал Сосьедад" остался на 9-й позиции с 35-ю очками в активе.

26-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4:0
Голы: Х. Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 61

"Барселона": Щенсны – Х. Мартин, Кубарси (Э. Гарсия, 59), Араухо (Форт, 76), Кунде – Касадо, Ольмо (Лопес, 71), Педри (де Йонг, 59) – Рафинья (Ф. Торрес, 59), Левандовски, Ямаль.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Лопес, Субельдия, Элустондо, Арамбуру (Траоре, 65) - Гомес, Аласагасти (Дж. Мартин, 20), Субименди (Туррьентес, 46), Барренечеа (Мариезкуррена, 77) - Марин, Оскарссон (Муньос, 77).

Удаление: Элустондо, 17.

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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 20:17
Враховуючи, що нинішній бюджет клубу становить три паельї та кілька шматків хамона, то очевидно що "сєпарів" жде банкруцтво та 7 ліга !
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Комментарии 32
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 20:17
Враховуючи, що нинішній бюджет клубу становить три паельї та кілька шматків хамона, то очевидно що "сєпарів" жде банкруцтво та 7 ліга !
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0
Море23 (Одесса)
02.03.2025 в 20:02
С победой!!! Единственное непонятно почему Флик в таких матчах не даёт отдохнуть ямалю в конце .не меняет его
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жажа_the_best (Харьков)
02.03.2025 в 19:51
Без продажных ручных судеек вонючая барселона не может выиграть. Что это накуй за удаление на 17 минуте матча??!!
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Algrab (Костопiль)
02.03.2025 в 19:49
Огидне суддівство...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:46
Интересно, это чье недоразвитое дитя из редакции с компьютером играется? Я о какашине.
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 19:50
Ти х@й з рота вийми, сифілісна потаскуха, і скажи внятно, чого хочеш ???
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3
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 19:37
Олені, олені — небриті і неголені Дивні створіння: в них з мозків стирчать коріння Олені, олені — небриті і неголені — олені Олені, олені — небриті і неголені Олені, олені — небриті і неголені Олені, олені — небриті і неголені Олені, олені — небриті і неголені — олені
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0
3
дід Сашко
02.03.2025 в 19:34
а ,де скажений кисломолочний продукт?
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4
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:34
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3
2
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 19:41
Тобі старий пердун не можна вживати таких продуктів, бо будеш пердіти непреривно -- хтось сірником чиркне і буде великий БА--БАХ !!!!
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0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:34
Какое-то глупое дитя спряталось и минусует.
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3
3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.03.2025 в 19:28
Очень хорошо, что для Барселоны всё сложилось самым наилучшим образом.Раннее удаление соперника, голы в первом тайме (более уверенными выходили на второй тайм), Лёва потроллил Мбаппе, забил гол, ну и, как мне представляется, избежали тавм. И, конечно же, ротация состава. Отдохнули Бальде, Гави, Мартинес...По такой игре, когда соперник вообще ни бил по воротам Щесны, польскому вратарю можно было столик/стулья разместить на 11-метровой отметке... Сидеть там, пить каву и покуривать свои любимые сиграреты... Но, шутки в сторону. Потому что сейчас, на этом этапе соревнований, начинается цикл из трех очень важных матчей. В УЕФА календарь матчей в этой стадии ЛЧ расписан так, что одни команды играют три матча за семь дней, а другие - 3 матча за девять дней. Вот, как раз Барселоне предстоит сыграть ближайшие три матча за 7 дней - среда - суббота - вторник...И, нужно сказать, что и старики Барсы времён Месси не выдерживали и проваливали этот график. Вспомните матч с Ромой. Дома победа 4-1, в Риме проигрыш 3-0. Или матчи с Ливерпулем. Дома 3-0, в гостях поражение 4-0. Вот поэтому, очень желательно удачно сыграть первый из трёх матчей в Лиссабоне. Удачи Барселоне! И всех наших с победой!
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 19:37
Так і я про те Ну не може "втомлена основа" феєрити ТРИ матчі за тиждень! А Флік, як Лобановський у свій час. У тебе всі показники в нормі БІЖИ!
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AndroNik (Миколаїв)
02.03.2025 в 19:21
33-0.Фантастика!
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3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:22
Объясни цифры пожалуйста
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 19:39
Кількість ударів по воротах
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:41
Похоже на то, если вместе с заблокированными ударами.
 
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 19:47
Як у тій старий пісеньки... Били, били, колотили пику в дупу превратили
 
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 19:26
Да.
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3
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 19:20
Мадри@асрлы, Барса уходит в отрыв!
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 19:18
Мадри@асня в шоке.
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 19:18
Все починалося цікаво... поки чудове відкриття Ольмо та похибка Елустондо не вбила інтригу! А не треба було одинокого гравця так відверто руками хапати! Два чотирьох хвилинних дуплета і Реал С.. повержений! PS Невже в Барселоні нема другого пристойного правого захисника? Чому постійно Кунде у грі? Зрозуміло Рафінія наразі капітан та лідер Барси, але і він неспроможний весь час грати на найвищому рівні!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:21
Думаю Флик получше нас знает, что делает. Раз ставит, значит лошадь крепкая, не стеклянная.)
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 19:27
Флік знає... Але Жуль початку сезону і зараз... До того пам'ятаєте, як часом Міля грав бо не мав конкуренції!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:32
Да ничего, главное не ломается, а до конца сезона всего лишь 21 игра осталась ( во всех турнирах) Нет проблем. Трофеи нужны , а потом отдохнет пару дней
 
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 19:16
Фол последней надежды, чистейшее удаление.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:14
Всех барселонцев с победой !
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 19:16
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Bаrcelinius
02.03.2025 в 19:14
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:18
А зачем Барса пытается вместе с ⚽️ в ворота забежать? Ведь можно и издалека бить.
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Spokoyno (Київ)
02.03.2025 в 19:31
То такий БАРСАстиль... Ще пару сотен пасів і вважайте, що м'яч у ваших воротах Чи то не готовність миттєво бити, тому і 14 ударів було заблоковано!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2025 в 19:13
Не интригу убило, а помогло сэкономить силы перед важными матчами. Пусть там помойка с пересом интригует, а нам титулы нужны, причем настоящие, а не как у помойки.
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