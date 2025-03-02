Примера. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Удаление убило любую интригу в матче

Перед матчем у команды были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген и Фати. Флик совершил небольшую ротацию состава. Слева в защите вышел Мартин, в центре в паре с Кубарси сыграл Араухо, место в центре поля заняли Касадо и Ольмо.



У "Реал Сосьедада" были значительно большие кадровые проблемы. Травмированные Пачеко, Одриосола, Сучич и захарян не сыграли из-за дисквалификации Агерд, Кубо и Беккер.

С первых минут "Барселона" традиционно взяла мяч под свой контроль, но гости действовали достаточно компактно и пытались прессинговать. Уже на старте поединка Оласагасти отправил мяч в сетку ворот Щенсны, но во время голевой атаки был зафиксирован офсайд и отменили гол.

У "Барселоны" подача от Рафиньи с левого фланга пролетела над Левандовски. Педри запрессинговал Ремиро в чужой вратарской, тот выбил мяч прямо в ноги полузащитнику, но мяч отскочил на сетку ворот сверху.

На 17-й минуте Левандовски вывел фактически с глазу на глаз Дани Ольмо, которого остановил не по правилам Элустондо. Арбитр расценил это как фол последней надежды и удалил капитана басков. И так неблагоприятная кадровая ситуация гостей стала катастрофической.

Левандовски на левом углу вратарского отбросил на Рафинью, прострел того блокировали, а Мартино запустил мяч над воротами. Ямаль прошел по левому флангу, прострелил на Дани Ольмо, набросившего мяч на дальнюю стойку, где Херард Мартин в одно касание пробил точно в дальний угол. 1:0.

Через несколько минут каталонцы удвоили свое преимущество. После подачи с углового мяч выбил Ремиро, а Дани Ольмо метров с 18 с рикошетом от газона пробил в дальний угол. На своем пути мяч задел Касадо и немного сменил траекторию, поэтому гол записали именно на Марка. 2:0.



После исключения преимущество каталонцев стало тотальным, "Реал Сосьедад" даже не думал об атаке. А вот "Барселона" продолжала нагнетать. Ямаль отдал пяткой на Кунде, француз вернул круглого бразильца, отбросившего под удар Педри. Удар испанца парировал Ремиро.

Ремиро парировал удар после подачи углового на Ольмо, тот снова пробил, но и на этот раз вратарь потащил.

На старте второго тайма Рафинья со штрафного пробил мимо ближней стойки. Через несколько минут каталонцы забили в третий раз. Рафинья подал на ближнюю стойку с углового, Ремиро парировал удар Левандовски, а Араухо сразу добил головой отскок. 3:0.

Через пять минут счет уже стал совсем неприличным. Араухо мощно пробил по воротам, а Левандовски удачно подставил ногу и сменил траекторию мяча. 4:0.

К концу матча каталонцы создали еще несколько голевых моментов. Ольмо отбросил под удар Торресу, но Ферран закрутил мимо дальней девятки. Подачу Ямаля с правого фланга запер мимо ворот Левандовски. Ферран с близкого расстояния расстреливал ворота, но Субельдия в самоотверженном подкате заблокировал удар.

"Барселона" набрала 57 очков и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу. "Реал Сосьедад" остался на 9-й позиции с 35-ю очками в активе.

26-й тур Примеры

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 4:0

Голы: Х. Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 61

"Барселона": Щенсны – Х. Мартин, Кубарси (Э. Гарсия, 59), Араухо (Форт, 76), Кунде – Касадо, Ольмо (Лопес, 71), Педри (де Йонг, 59) – Рафинья (Ф. Торрес, 59), Левандовски, Ямаль.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Лопес, Субельдия, Элустондо, Арамбуру (Траоре, 65) - Гомес, Аласагасти (Дж. Мартин, 20), Субименди (Туррьентес, 46), Барренечеа (Мариезкуррена, 77) - Марин, Оскарссон (Муньос, 77).



Удаление: Элустондо, 17.