33 удара от каталонцев и режим выживания от басков. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Обзор матча

На 17-й минуте "королевский клуб" остался в меньшинстве и на этом игра для гостей закончилась, оставив лишь формальный характер. К перерыву Дани Ольмо двумя ассистами помог сделать счет 2:0, а во втором тайме гол+пас Рональда Араухо установили разгром.

Подопечные Флика возглавляют таблицу (57 очков). Впереди домашняя встреча с "Осасуной". Баски находятся на девятой позиции (34 балла). 9 марта коллектив из Сан-Себастьяна будет принимать "Севилью".

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Смотрите обзор матча 26 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 46 324 зрителя

Барселона – Реал Сосьедад 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовский, 60

Удаление: Элустондо, 17 (Сосьедад)