  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 33 удара от каталонцев и режим выживания от басков. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

33 удара от каталонцев и режим выживания от басков. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Обзор матча

Испания
Обновлено

Разгромная виктория сине-гранатовых

33 удара от каталонцев и режим выживания от басков. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На 17-й минуте "королевский клуб" остался в меньшинстве и на этом игра для гостей закончилась, оставив лишь формальный характер. К перерыву Дани Ольмо двумя ассистами помог сделать счет 2:0, а во втором тайме гол+пас Рональда Араухо установили разгром.

Подопечные Флика возглавляют таблицу (57 очков). Впереди домашняя встреча с "Осасуной". Баски находятся на девятой позиции (34 балла). 9 марта коллектив из Сан-Себастьяна будет принимать "Севилью".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 26 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 46 324 зрителя

Барселона – Реал Сосьедад 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовский, 60

Удаление: Элустондо, 17 (Сосьедад)

По теме
yellow-arrow
Примера. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Удаление убило любую интригу в матче
yellow-arrow
Аморим объяснил, почему Антони феерит в Бетисе
yellow-arrow
В молодом возрасте скончался бывший игрок Ювентуса та испанских клубов
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости