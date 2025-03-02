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33 удара от каталонцев и режим выживания от басков. Барселона – Реал Сосьедад 4:0. Обзор матча
Разгромная виктория сине-гранатовых
Getty Images/Global Images Ukraine
На 17-й минуте "королевский клуб" остался в меньшинстве и на этом игра для гостей закончилась, оставив лишь формальный характер. К перерыву Дани Ольмо двумя ассистами помог сделать счет 2:0, а во втором тайме гол+пас Рональда Араухо установили разгром.
Подопечные Флика возглавляют таблицу (57 очков). Впереди домашняя встреча с "Осасуной". Баски находятся на девятой позиции (34 балла). 9 марта коллектив из Сан-Себастьяна будет принимать "Севилью".
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Смотрите обзор матча 26 тура Ла Лиги
Барселона. Эстадио Олимпико, 46 324 зрителя
Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовский, 60
Удаление: Элустондо, 17 (Сосьедад)
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