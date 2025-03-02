Примера. Победа Леганеса, ничья Мальорки и Алавеса

В первой игре дня "Леганес" принимал "Хетафе". Команды находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому матч носил принципиальный характер.

Игра была равной минимуму голевых моментов, ведь ни одна из команд не хотела рисковать. Судьбу противостояния решил единственный гол, который уже в дополнительное время забил Гарсия.

Победа позволила "Леганесу" набрать 27 очков и подняться на 16-ю позицию турнирной таблицы Примеры. "Хетафе" с 30-ю баллами остался 14-м.

Примера. 26-й тур

Леганес - Хетафе 1:0

Гол: Д. Гарсия, 90+2

Леганес: Дмитриевич - Розье, Гонсалес, Саэнс, Настасич, Каррера - Раба, Сиссе, Ею, Брашанац - де ла Фуэнте (Д. Гарсия, 77).



Хетафе: Сория – Иглесиас, Нём (Милья, 56), Джене, Беррокаль, Рико – Терратс, Уче, Арамбарри, Бернат – Майораль.

Предупреждения: Каррера, 71 – Арамбарри, 86.

Один из претендентов на еврокубки "Мальорка" принимала "Алавес", который находится в зоне вылета. Хозяева поля и быстро вышли вперед благодаря голу Асано и имели игровое и территориальное преимущество в первом тайме.

Второй тайм уже был полностью за гостями и в середине тайма Кике Гарсия восстановил паритет во встрече. У обеих команд были голевые моменты, но результативных ударов больше не было.

"Мальорка" с 36 очками идет на 8-й позиции в турнирной таблице Примеры, а "Алавес" с 23 зачетными баллами находится на 18-й строчке.

Примера. 26-й тур

Мальорка - Алавес 1:1

Голы: Асано, 9 - К. Гарсия, 68

Мальорка: Грейф - Маффео, Валент, Райльо, Лато - Наварро (Морланес, 72), Маскарель (Ларин, 73), Дардер, Д.А. Родригес (Пратс, 88) - Асано (Кошта, 65), Мурики.

Алавес: Сивера – Теналья, Абкар, Моуриньо, М.А. Санчес (Диарра, 82) – Бланко – Висенте (Гевара, 81), Жордан (Гарсес, 81), Мартин, Аленья – К. Гарсия (Мартинес, 71).

Предупреждения: Аленья, 64, Моуриньо, 78.