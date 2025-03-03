Главный тренер Барселоны прокомментировал победу над Реал Сосьедадом

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик не скрывал радости после победы над "Реал Сосьедад" (4:0). Он подытожил игру на послематчевой пресс-конференции.

"Ранняя красная карточка для "Реал Сосьедада" все изменила, это правда, но мы заставили их к этому. Они очень хорошая команда, но сегодня мы заслужили победу.

Мы хорошо играем как в обороне, так и в атаке, и я очень доволен настроем игроков. Все голодны к победам, и сегодня игра сложилась в нашу пользу, но мы должны стараться становиться лучше после каждого матча.

Впереди еще долгий путь, и все может очень быстро измениться. Мы должны бороться до конца, ведь хотим сделать все возможное. Я рад вернуться на вершину таблицы Ла Лиги, но теперь должны сосредоточиться на следующей цели - матче против Бенфики", - сказал Флик.