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Араухо повторил результативное достижение легенды Барселоны

Испания

Оно держалось почти восемь лет

Араухо повторил результативное достижение легенды Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Реал Сосьедад" со счетом 4:0. В частности, центрбек "блауграны" Рональд Араухо результативно провел этот поединок.

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На 56-й минуте он забил третий гол своей команды в ворота соперника. А через четыре минуты оформил ассист Роберта Левандовского.

Как сообщает статистический портал Squawka, Араухо стал первым центральным защитником Барселоны с апреля 2017 года, который в одном матче Ла Лиги оформил сразу и гол, и результативную передачу. В последний раз это делал Хавьер Маскерано в ворота "Осасуны".

И вообще, во всех турнирах для Араухо это первый опыт, когда он забил гол и отдал ассист в одном матче за "Барселону".

В этом сезоне на счету уругвайца три результативных действия (2+1). Он долго восстанавливался от травмы, потому пока провел семь матчей.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Отрыв от второго "Атлетико" составляет один зачетный пункт, от третьего "Реала" – три очка. Следующий поединок в рамках Примеры "Блауграна" проведет против "Осасуны".

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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