Араухо повторил результативное достижение легенды Барселоны

Во вчерашнем матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Реал Сосьедад" со счетом 4:0. В частности, центрбек "блауграны" Рональд Араухо результативно провел этот поединок.

На 56-й минуте он забил третий гол своей команды в ворота соперника. А через четыре минуты оформил ассист Роберта Левандовского.

Как сообщает статистический портал Squawka, Араухо стал первым центральным защитником Барселоны с апреля 2017 года, который в одном матче Ла Лиги оформил сразу и гол, и результативную передачу. В последний раз это делал Хавьер Маскерано в ворота "Осасуны".

И вообще, во всех турнирах для Араухо это первый опыт, когда он забил гол и отдал ассист в одном матче за "Барселону".

Ronald Araujo is the first Barcelona centre-back to score and assist in a LaLiga game since Javier Mascherano vs. Osasuna in April 2017.



It's the first time he has ever scored and assisted in a match for Barcelona. ⚽️????️ pic.twitter.com/2kVImKMvkd