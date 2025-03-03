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Известна безумная сумма, за которую Барселона готова продать своего лидера

Испания
Обновлено

Понимают его важность для клуба

Известна безумная сумма, за которую Барселона готова продать своего лидера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы сделать щедрое предложение, чтобы купить лидера "Барселоны" Рафинью.

Впечатляющие выступления Рафиньи привлекли внимание команд, которые ищут звездных игроков. Впрочем, переманить его из "Барселоны" будет крайне непросто. Руководство клуба понимает его важность для команды и не собирается облегчать его уход. Учитывая его контракт и форму, каталонцы не будут соглашаться на заниженные предложения.

Клуб четко заявил, что не отпустит игрока менее чем за 150 миллионов евро. Это огромная сумма, но она отражает уровень бразильца и его влияние на команду. Для арабских клубов это серьезный вызов, если они действительно хотят подписать Рафинью. В то же время "Барселона" сохраняет четкую позицию: трансфер возможен только по установленной цене, и они не имеют необходимости продавать.

Добавим, что в этом сезоне бразильский вингер забил 24 гола и отдал 18 ассистов в 39 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 15:56
Не продешевить бы перед аравийскими ослами...
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Комментарии 8
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 15:56
Не продешевить бы перед аравийскими ослами...
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:00
Тобі відро овса підкинуть, пархатий ! Будеш дробом ср.ати !
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:41
Всрався, пархатий ???
 
0
0
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 16:39
Какашка-прилипала.
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1
1
Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 16:56
Накиньте кто-нибудь тряпку на Какашкина: он перед зеркалом завис и не может прекратить с отражением говорить
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 15:32
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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0
1
Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 15:27
Тю, нормальная цена, доллар - бумажка, которая с каждым годом становится все бумажнее и бумажнее
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:47
От же ж йо.бані банкрути аферисти ! Йому ціна від сили 30 млн. в базарний день... Хотять л0ха найти та окучить.....
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