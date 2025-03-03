Известна безумная сумма, за которую Барселона готова продать своего лидера

Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы сделать щедрое предложение, чтобы купить лидера "Барселоны" Рафинью.

Впечатляющие выступления Рафиньи привлекли внимание команд, которые ищут звездных игроков. Впрочем, переманить его из "Барселоны" будет крайне непросто. Руководство клуба понимает его важность для команды и не собирается облегчать его уход. Учитывая его контракт и форму, каталонцы не будут соглашаться на заниженные предложения.

Клуб четко заявил, что не отпустит игрока менее чем за 150 миллионов евро. Это огромная сумма, но она отражает уровень бразильца и его влияние на команду. Для арабских клубов это серьезный вызов, если они действительно хотят подписать Рафинью. В то же время "Барселона" сохраняет четкую позицию: трансфер возможен только по установленной цене, и они не имеют необходимости продавать.

Добавим, что в этом сезоне бразильский вингер забил 24 гола и отдал 18 ассистов в 39 матчах за "Барселону" во всех турнирах.