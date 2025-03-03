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Щенсный рассказал о своих планах на будущее в Барселоне
Раньше я бы сказал, что покину Барселону в июне. Но... (с)
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный рассказал о своих планах на будущее.
"Если бы вы спросили меня в начале сезона, я бы сказал, что покину "Барселону" в июне. Но мне нравится время, которое я провел здесь. Моя семья счастлива, мой сын любит свою школу, моей жене нравится здесь... Я открыт ко всему", - сказал игрок.
Щенсный присоединился к "Барселоне" осенью на правах свободного агента.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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