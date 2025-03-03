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Бензема высказался об уходе из Реала

Испания

Игрок вспомнил о своем бывшем клубе

Бензема высказался об уходе из Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал об обстоятельствах своего перехода в клуб "Аль Иттихад" из Саудовской Аравии.

"Флорентино Перес был первым, кому я позвонил, когда решил уйти. Он не совсем понял мое решение. Долго расспрашивал. Я сказал ему, что молодые звезды, Винисиус и Родриго, готовы занять мое место".

"Почему именно Саудовская Аравия? Я, во-первых, хотел уйти на вершине. А, во-вторых, не хотел когда-нибудь играть против "Реала", - сказал футболист.

Напомним, что Бензема покинул "Реал" летом 2023 года.

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Карим Бензема Реал (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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