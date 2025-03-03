Бензема высказался об уходе из Реала

Бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал об обстоятельствах своего перехода в клуб "Аль Иттихад" из Саудовской Аравии.

"Флорентино Перес был первым, кому я позвонил, когда решил уйти. Он не совсем понял мое решение. Долго расспрашивал. Я сказал ему, что молодые звезды, Винисиус и Родриго, готовы занять мое место".

"Почему именно Саудовская Аравия? Я, во-первых, хотел уйти на вершине. А, во-вторых, не хотел когда-нибудь играть против "Реала", - сказал футболист.