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Бензема высказался об уходе из Реала
Игрок вспомнил о своем бывшем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал об обстоятельствах своего перехода в клуб "Аль Иттихад" из Саудовской Аравии.
"Флорентино Перес был первым, кому я позвонил, когда решил уйти. Он не совсем понял мое решение. Долго расспрашивал. Я сказал ему, что молодые звезды, Винисиус и Родриго, готовы занять мое место".
"Почему именно Саудовская Аравия? Я, во-первых, хотел уйти на вершине. А, во-вторых, не хотел когда-нибудь играть против "Реала", - сказал футболист.
Напомним, что Бензема покинул "Реал" летом 2023 года.
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