Бензема рассказал, хотел бы вернуться в Реал после окончания карьеры

Нападающий "Аль Иттихад" Карим Бензема поделился своими планами на будущее после завершения игровой карьеры.

"Мне бы хотелось быть ближе к футболу после завершения игровой карьеры. Да, с Флорентино Пересом. И да, я бы вернулся в "Реал", почему нет?", - сказал игрок.