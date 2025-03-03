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Бензема рассказал, хотел бы вернуться в Реал после окончания карьеры

Испания

А почему нет (с)

Бензема рассказал, хотел бы вернуться в Реал после окончания карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Аль Иттихад" Карим Бензема поделился своими планами на будущее после завершения игровой карьеры.

"Мне бы хотелось быть ближе к футболу после завершения игровой карьеры. Да, с Флорентино Пересом. И да, я бы вернулся в "Реал", почему нет?", - сказал игрок.

Напомним, что ранее Бензема рассказал об обстоятельствах своего перехода в клуб "Аль Иттихад" из Саудовской Аравии.

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Карим Бензема Реал (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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