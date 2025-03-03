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Бензема рассказал, хотел бы вернуться в Реал после окончания карьеры
А почему нет (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль Иттихад" Карим Бензема поделился своими планами на будущее после завершения игровой карьеры.
"Мне бы хотелось быть ближе к футболу после завершения игровой карьеры. Да, с Флорентино Пересом. И да, я бы вернулся в "Реал", почему нет?", - сказал игрок.
Напомним, что ранее Бензема
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Источник:Madrid Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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