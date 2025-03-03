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Винисиус рассказал о своем будущем в Реале

Испания

Я очень спокоен (с)

Винисиус рассказал о своем будущем в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор развеял слухи о возможном уходе из мадридского клуба. Футболист заявил, что он счастлив в своей команде и планирует продлить свой контракт.

"Я очень спокоен, потому что у меня контракт до июня 2027 года, и я не могу дождаться продолжения сотрудничества "Реал Мадрид" - лучшее место для меня. Я играю с лучшими. Я очень счастлив", - сказал футболист.

Добавим, что Винисиус в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 19:08
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 19:08
Who cares?
Ответить
0
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