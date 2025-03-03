Винисиус рассказал о своем будущем в Реале

Бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор развеял слухи о возможном уходе из мадридского клуба. Футболист заявил, что он счастлив в своей команде и планирует продлить свой контракт.

"Я очень спокоен, потому что у меня контракт до июня 2027 года, и я не могу дождаться продолжения сотрудничества "Реал Мадрид" - лучшее место для меня. Я играю с лучшими. Я очень счастлив", - сказал футболист.

Добавим, что Винисиус в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов.