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Винисиус рассказал о своем будущем в Реале
Я очень спокоен (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор развеял слухи о возможном уходе из мадридского клуба. Футболист заявил, что он счастлив в своей команде и планирует продлить свой контракт.
"Я очень спокоен, потому что у меня контракт до июня 2027 года, и я не могу дождаться продолжения сотрудничества "Реал Мадрид" - лучшее место для меня. Я играю с лучшими. Я очень счастлив", - сказал футболист.
Добавим, что Винисиус в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов.
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