"Они проводят очень хороший сезон". Тренер Реала высказался о матче ЛЧ против Атлетико

Карло Анчелотти, наставник "Реала", поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ против мадридского "Атлетико" и его наставника Диего Симеоне.

"Это всегда была очень близкая и конкурентная игра, и "Атлети" проводит очень хороший сезон во всех соревнованиях. Мое первое воспоминание о Диего Симеоне еще с тех времен, когда я был футболистом. Он забил мне важный гол в матче "Ювентус" - "Лацио". Как тренер, я очень уважаю его за то, как он читает игру, за его преданность команде на защитном уровне".