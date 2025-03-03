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"Они проводят очень хороший сезон". Тренер Реала высказался о матче ЛЧ против Атлетико
Карло ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, наставник "Реала", поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ против мадридского "Атлетико" и его наставника Диего Симеоне.
"Это всегда была очень близкая и конкурентная игра, и "Атлети" проводит очень хороший сезон во всех соревнованиях. Мое первое воспоминание о Диего Симеоне еще с тех времен, когда я был футболистом. Он забил мне важный гол в матче "Ювентус" - "Лацио". Как тренер, я очень уважаю его за то, как он читает игру, за его преданность команде на защитном уровне".
Напомним, что поединок "Реал" - "Атлетико" стартует 4 марта в 22:00 по Киеву.
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