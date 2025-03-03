  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Они проводят очень хороший сезон". Тренер Реала высказался о матче ЛЧ против Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Они проводят очень хороший сезон". Тренер Реала высказался о матче ЛЧ против Атлетико

Испания

Карло ответил на вопросы журналистов

"Они проводят очень хороший сезон". Тренер Реала высказался о матче ЛЧ против Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, наставник "Реала", поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ против мадридского "Атлетико" и его наставника Диего Симеоне.

"Это всегда была очень близкая и конкурентная игра, и "Атлети" проводит очень хороший сезон во всех соревнованиях. Мое первое воспоминание о Диего Симеоне еще с тех времен, когда я был футболистом. Он забил мне важный гол в матче "Ювентус" - "Лацио". Как тренер, я очень уважаю его за то, как он читает игру, за его преданность команде на защитном уровне".

Напомним, что поединок "Реал" - "Атлетико" стартует 4 марта в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеВинисиус рассказал о своем будущем в Реале
По теме
yellow-arrow
Винисиус рассказал, почему не поехал на церемонию вручения Золотого мяча-2024
yellow-arrow
Бензема рассказал, хотел бы вернуться в Реал после окончания карьеры
yellow-arrow
Винисиус рассказал о своем будущем в Реале
Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости