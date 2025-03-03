  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Винисиус рассказал, почему не поехал на церемонию вручения Золотого мяча-2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус рассказал, почему не поехал на церемонию вручения Золотого мяча-2024

Испания

Я послушался, сделал то, что мне сказали (с)

Винисиус рассказал, почему не поехал на церемонию вручения Золотого мяча-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч-2024", рассказал, почему не поехал на церемонию награждения

"Есть люди, которые голосуют, и все... У меня еще будут шансы выиграть награды и титулы с Реалом. Клуб попросил меня не идти на эту церемонию и остаться в Мадриде. Я послушался, сделал то, что мне сказали", - сказал Винисиус Жуниор.

Напомним, что "Золотой мяч-2024" получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Читайте такжеВинисиус рассказал о своем будущем в Реале
По теме
yellow-arrow
Матч между Вильярреалом и Эспаньолом перенесен. Известна причина
yellow-arrow
"Они проводят очень хороший сезон". Тренер Реала высказался о матче ЛЧ против Атлетико
yellow-arrow
Бензема рассказал, хотел бы вернуться в Реал после окончания карьеры
Винисиус Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости