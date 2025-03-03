Винисиус рассказал, почему не поехал на церемонию вручения Золотого мяча-2024

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч-2024", рассказал, почему не поехал на церемонию награждения

"Есть люди, которые голосуют, и все... У меня еще будут шансы выиграть награды и титулы с Реалом. Клуб попросил меня не идти на эту церемонию и остаться в Мадриде. Я послушался, сделал то, что мне сказали", - сказал Винисиус Жуниор.