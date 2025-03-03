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Матч между Вильярреалом и Эспаньолом перенесен. Известна причина
Дата проведения перенесенного поединка пока неизвестна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 26-го тура испанской Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Эспаньолом", запланированный на понедельник, 3 марта, не состоялся.
По информации официального Х "Вильярреала", в городе начался сильный ливень, из-за которого был объявлен красный уровень тревоги. Ожидается, что к ночи погодные условия только ухудшатся, что сделало проведение матча невозможным.
Руководство Ла Лиги приняло решение о переносе игры, чтобы гарантировать безопасность игроков и болельщиков. Дата проведения перенесенного матча пока неизвестна.
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