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Матч между Вильярреалом и Эспаньолом перенесен. Известна причина

Испания

Дата проведения перенесенного поединка пока неизвестна

Матч между Вильярреалом и Эспаньолом перенесен. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 26-го тура испанской Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Эспаньолом", запланированный на понедельник, 3 марта, не состоялся.

По информации официального Х "Вильярреала", в городе начался сильный ливень, из-за которого был объявлен красный уровень тревоги. Ожидается, что к ночи погодные условия только ухудшатся, что сделало проведение матча невозможным.

Руководство Ла Лиги приняло решение о переносе игры, чтобы гарантировать безопасность игроков и болельщиков. Дата проведения перенесенного матча пока неизвестна.

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Источник:
Villarreal
Опубликовал: Екатерина Власова
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