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Барселона выдвинула Неймару условия относительно потенциального возвращения

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Барселона выдвинула Неймару условия относительно потенциального возвращения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Желание Неймара вернуться в "Барселону" снова приобрело актуальность в среде клуба. Бразильская звезда мечтает о возвращении в Европу и считает "Барсу" своим приоритетным вариантом. Однако реальность клуба и позиция главного тренера Ханси Флика пока не совпадают с желанием футболиста.

Несмотря на то, что Неймар может перейти бесплатно и даже согласиться на сниженную зарплату, в "Барселоне" не рассматривают его подписание как приоритет. Клуб четко дал это понять - сначала забей 15 голов за "Сантос", а потом мы рассмотрим твое подписание. Это прямой сигнал игроку и его агенту Пини Захави, что физическое состояние бразильца и его выступления будут ключевыми в решении "Барсы".

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Также сообщается, что Ханси Флик не считает трансфер Неймара уместным для нынешнего состава команды. Немецкий специалист сомневается в его возрасте и физическом состоянии. Кроме того, никаких официальных обсуждений относительно подписания Неймара пока не проводилось, что свидетельствует об отсутствии единой позиции в спортивном руководстве клуба.

Еще одним фактором, влияющим на возможность возвращения бразильца, остается экономическая неопределенность "Барселоны". Клуб до сих пор не знает своих финансовых возможностей в летнее трансферное окно, особенно учитывая правила финансового фэйр-плей.

Добавим, что в этом сезоне на счету Неймара 3 гола и 3 ассиста в 7 матчах за "Сантос".

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Неймар Барселона Сантос (Бразилия)
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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