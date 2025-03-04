Экс-тренер Реала - о Ямале: Он исключительный, но не такой гениальный, как Месси

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло дал комментарий о Ламине Ямале, сравнив его уровень таланта с Лионелем Месси.

"Ламин способен демонстрировать невероятные вещи на футбольном поле. Когда он только начинал играть в "Барселоне", люди говорили, что это новый Месси, но я считаю, что это совсем не так. Ему не удастся достичь этого уровня. Он исключительный, невероятный футболист высочайшего класса, но у него нет такой гениальности, как у Месси", — приводит слова Капелло издание Marca.