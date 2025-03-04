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Капелло: Анчелотти - лучший тренер в мире, он очень помог Мбаппе
Высокая оценка работы соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло похвалил нынешнего наставника "сливочных" Карло Анчелотти.
"Анчелотти — лучший тренер в мире, потому что он умеет управлять командой, разбирается в футболе, знает, как выводить игроков на поле и жертвует собой. Он очень помог Мбаппе, это его заслуга.
Самое важное для тренера — понимать, что у тебя есть, и знать, куда ты хочешь двигаться. Ты провалишься, если не понимаешь этого, и Анчелотти прекрасно это знает.
Мбаппе - великий игрок. Ему понадобилось три месяца, чтобы понять, что такое "Реал". Многие критиковали его, но они ничего не понимали и говорили глупости, и теперь мы видим, что он выдающийся игрок высочайшего уровня", — приводит слова Капелло AS.
Сегодня, 4 марта, "Реал" примет "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
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