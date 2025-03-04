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Президент Барселоны: Мы должны помнить о красоте футбола. Сила наших ценностей вечна

Испания

Красиво сказано

Президент Барселоны: Мы должны помнить о красоте футбола. Сила наших ценностей вечна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о глобальных целях "сине-гранатовых".

"Конечно, мы строим хорошую команду, настолько сильную, насколько это возможно, но также мы создаем наследие. Наследие, которое выходит за рамки титулов и вдохновляет новые поколения мечтать о большем и играть со страстью.

В нашем меняющемся мире мы должны помнить о красоте футбола, о красоте подлинного стиля игры. Сила наших ценностей вечна, они не изменятся.

Завтра мы отправимся в Лиссабон. Это будет тяжелый поединок, и мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Завтра, 5 марта, "Барселона" сыграет на выезде с "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 13:02
"Звичайно, ми будуємо хорошу команду, настільки сильну, наскільки це можливо, але також ми створюємо спадщину. Наша спадщина - це миша, яка повісилась в холодильнику на нашій базі. Так, ми банкрути. Так, гроші ми розікрали. Але не звертайте увагу - дивіться на футбольне поле, на красу справжнього стилю гри, бо фінанси вас не обходять. Ми крали, крадемо й будемо красти. Сила наших цінностей вічна, вони не зміняться." -- підкреслив Лапорта.
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 13:02
"Звичайно, ми будуємо хорошу команду, настільки сильну, наскільки це можливо, але також ми створюємо спадщину. Наша спадщина - це миша, яка повісилась в холодильнику на нашій базі. Так, ми банкрути. Так, гроші ми розікрали. Але не звертайте увагу - дивіться на футбольне поле, на красу справжнього стилю гри, бо фінанси вас не обходять. Ми крали, крадемо й будемо красти. Сила наших цінностей вічна, вони не зміняться." -- підкреслив Лапорта.
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