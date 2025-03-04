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Президент Барселоны: Мы должны помнить о красоте футбола. Сила наших ценностей вечна
Красиво сказано
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о глобальных целях "сине-гранатовых".
"Конечно, мы строим хорошую команду, настолько сильную, насколько это возможно, но также мы создаем наследие. Наследие, которое выходит за рамки титулов и вдохновляет новые поколения мечтать о большем и играть со страстью.
В нашем меняющемся мире мы должны помнить о красоте футбола, о красоте подлинного стиля игры. Сила наших ценностей вечна, они не изменятся.
Завтра мы отправимся в Лиссабон. Это будет тяжелый поединок, и мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Завтра, 5 марта, "Барселона" сыграет на выезде с "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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