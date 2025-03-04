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Жерар Пике о личной жизни после завершения карьеры: сейчас я путешествую больше, чем когда был футболистом
Он счастлив
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист Жерар Пике рассказал о личной жизни после завершения карьеры.
Испанец рассказал стримеру Марти Мирасу, что он стал больше путешествовать, отдыхать и смотреть сериалы за один день.
"Ты оглядываешься назад и видишь все это, и это очень глупо. Это предполагает нездоровый ритм жизни. Вчера я был в Париже, завтра уезжаю в Майами и пробуду там десять дней… У меня такое чувство, что сейчас я путешествую больше, чем когда был футболистом.
Мне очень повезло, что у меня есть дом в Серданье, и когда я счастливее всего, это когда я иду, прихожу, зажигаю огонь и ничего не делаю. Я смотрю Netflix или сериал и смотрю его за один день. Вот это да", - сказал Пике
Также испанец рассказал, что ему нравиться есть в момент отдыха.
"Съешь фуэте, порежь его, и все готово. Тебе больше ничего не нужно в жизни. Омлет, который я умею готовить, или суп с галетами", - сказал экс-футболист.
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Жерар Пике завершил карьеру в январе 2023 года.
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