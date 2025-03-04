  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жерар Пике о личной жизни после завершения карьеры: сейчас я путешествую больше, чем когда был футболистом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жерар Пике о личной жизни после завершения карьеры: сейчас я путешествую больше, чем когда был футболистом

Испания

Он счастлив

Жерар Пике о личной жизни после завершения карьеры: сейчас я путешествую больше, чем когда был футболистом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист Жерар Пике рассказал о личной жизни после завершения карьеры.

Испанец рассказал стримеру Марти Мирасу, что он стал больше путешествовать, отдыхать и смотреть сериалы за один день.

"Ты оглядываешься назад и видишь все это, и это очень глупо. Это предполагает нездоровый ритм жизни. Вчера я был в Париже, завтра уезжаю в Майами и пробуду там десять дней… У меня такое чувство, что сейчас я путешествую больше, чем когда был футболистом.

Мне очень повезло, что у меня есть дом в Серданье, и когда я счастливее всего, это когда я иду, прихожу, зажигаю огонь и ничего не делаю. Я смотрю Netflix или сериал и смотрю его за один день. Вот это да", - сказал Пике

Также испанец рассказал, что ему нравиться есть в момент отдыха.

"Съешь фуэте, порежь его, и все готово. Тебе больше ничего не нужно в жизни. Омлет, который я умею готовить, или суп с галетами", - сказал экс-футболист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Жерар Пике завершил карьеру в январе 2023 года.

По теме
yellow-arrow
Одноклубник Артема Довбика попал в список целей Барселоны
yellow-arrow
Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
yellow-arrow
Президент Барселоны: Мы должны помнить о красоте футбола. Сила наших ценностей вечна
Жерар Пике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости