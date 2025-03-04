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Мадридский Реал нацелился на молодую звезду Кристал Пэлас

Испания

Скауты испанского гранда следят за игроком

Мадридский Реал нацелился на молодую звезду Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Daily Mail, скауты "Реала" уже несколько раз просматривали полузащитника Адама Уортона после его возвращения в основной состав "Кристал Пэлас".

Главный скаут мадридского клуба Хуни Калафат является давним поклонником таланта 21-летнего англичанина, поэтому "Реал" отправил своих представителей, чтобы оценить прогресс опорного полузащитника, который недавно вернулся на поле после операции на грыже.

"Манчестер Сити" рассматривал возможность его трансфера еще в январе, но травма помешала, и чемпионы Англии в конце концов сделали выбор в пользу Нико Гонсалеса. "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" также проявляют интерес к Уортону, но в летнее трансферное окно имеют другие приоритеты.

Добавим, что в этом сезоне на счету Уортона 1 ассист в 16 матчах за "Пэлас" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего англичанина в 32 миллиона фунтов.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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