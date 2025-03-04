Винисиус Жуниор не спешит с продлением контракта с Реалом

Звездный вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал продление контракта с клубом.

"Новый контракт? Я думаю, что уже в ближайшее время мы сможем прийти к согласию о продлении сотрудничества. Мой действующий контракт действует до 2027 года. У меня еще есть очень много времени, поэтому нам не нужно спешить".

"Флорентино Перес доверяет мне, а я доверяю ему. Я действительно доверяю каждому работнику в этом клубе. Я здесь, чтобы сделать все ради них", — добавил бразилец.