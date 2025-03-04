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Винисиус Жуниор не спешит с продлением контракта с Реалом

Испания

Бразилец дал эксклюзивный комментарий

Винисиус Жуниор не спешит с продлением контракта с Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал продление контракта с клубом.

"Новый контракт? Я думаю, что уже в ближайшее время мы сможем прийти к согласию о продлении сотрудничества. Мой действующий контракт действует до 2027 года. У меня еще есть очень много времени, поэтому нам не нужно спешить".

"Флорентино Перес доверяет мне, а я доверяю ему. Я действительно доверяю каждому работнику в этом клубе. Я здесь, чтобы сделать все ради них", — добавил бразилец.

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Напомним, что в этом сезоне 24-летний Винисиус Жуниор забил 17 голов и отдал 12 ассистов в 35 матчах за "Реал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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Источник:
TNT Sports BR
Опубликовал: Андрей Журба
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