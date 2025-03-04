Мадридский "Реал" хочет вознаградить свою звезду новым контрактом.

Как сообщает испанское издание AS, руководство "сливочных" собирается предложить Джуду Беллингему новый долгосрочный контракт со значительным улучшением зарплаты. В клубе чувствуют, что он более чем заслужил на это.

Известно, что его действующий контракт с "Реалом" рассчитан до конца июня 2029 года. Согласно условиям этого соглашения, 21-летний англичанин зарабатывает около 8-10 миллионов евро в год.

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В этом сезоне Джуд Беллингем забил 11 голов и отдал 11 ассистов в 35 матчах за "Реал" во всех турнирах.