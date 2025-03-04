  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал хочет вознаградить свою звезду новым контрактом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал хочет вознаградить свою звезду новым контрактом

Испания

Речь идет не о Винисиусе

Реал хочет вознаградить свою звезду новым контрактом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" хочет вознаградить свою звезду новым контрактом.

Как сообщает испанское издание AS, руководство "сливочных" собирается предложить Джуду Беллингему новый долгосрочный контракт со значительным улучшением зарплаты. В клубе чувствуют, что он более чем заслужил на это.

Известно, что его действующий контракт с "Реалом" рассчитан до конца июня 2029 года. Согласно условиям этого соглашения, 21-летний англичанин зарабатывает около 8-10 миллионов евро в год.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джуд Беллингем забил 11 голов и отдал 11 ассистов в 35 матчах за "Реал" во всех турнирах.

Читайте такжеВинисиус Жуниор не спешит с продлением контракта с Реалом
По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид сохраняет интерес к центральному защитнику Ливерпуля
yellow-arrow
Бывший спортдир Ювентуса может получить работу в Англии
yellow-arrow
Винисиус Жуниор не спешит с продлением контракта с Реалом
Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости