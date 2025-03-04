Реал Мадрид сохраняет интерес к центральному защитнику Ливерпуля

Поскольку контракт Ибраимы Конате с "Ливерпулем" истекает в конце следующего сезона, вопрос о его будущем на "Энфилде" возникает все чаще и становится все более актуальным.

Француз имеет предложение от "Ливерпуля" о продлении соглашения, и клуб стремится сохранить его на долгосрочную перспективу. Однако, как сообщает Le Parisien, сам Конате планирует принять решение относительно своего будущего только после завершения текущего сезона.

Тем временем интерес к защитнику растет. "Пари Сен-Жермен" активно связывают с возможным трансфером Конате, но эти слухи не имеют основания, а руководство парижан отрицает любые намерения подписать защитника.

В то же время "Реал Мадрид", который давно следит за Конате, остается в гонке за его подпись. Перерастет ли интерес мадридцев в конкретное предложение этим летом - пока неизвестно.

Добавим, что в этом сезоне Конате сыграл 30 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.