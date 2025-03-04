  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сын владельца Валенсии стал президентом команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын владельца Валенсии стал президентом команды

Испания

Киат Лим возглавил испанский клуб

Сын владельца Валенсии стал президентом команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Валенсии" произошли изменения на руководящей должности. Киат Лим стал новым президентом клуба, сменив на этом посту Лей Хун Чан.

Решение о назначении Киата Лима было принято на голосовании совета директоров, в состав которого он входил с 2022 года. Стоит отметить, что Киат Лим является сыном владельца "Валенсии" Питера Лима.

Питер Лим, сингапурский бизнесмен, приобрел "Валенсию" в 2014 году. С тех пор клуб переживает не лучшие времена.

Читайте такжеВладелец Валенсии выставил клуб на продажу
По теме
yellow-arrow
Винисиус: Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать
yellow-arrow
Симеоне хочет подписать в Атлетико перспективного хавбека Барселоны
yellow-arrow
Барселона отказалась от подписания хавбека Арсенала
Валенсия (Испания) Питер Лим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
valencia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости