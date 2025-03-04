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Сын владельца Валенсии стал президентом команды
Киат Лим возглавил испанский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Валенсии" произошли изменения на руководящей должности. Киат Лим стал новым президентом клуба, сменив на этом посту Лей Хун Чан.
Решение о назначении Киата Лима было принято на голосовании совета директоров, в состав которого он входил с 2022 года. Стоит отметить, что Киат Лим является сыном владельца "Валенсии" Питера Лима.
COMUNICADO OFICIAL: KIAT LIM, NUEVO PRESIDENTE DEL VALENCIA CF— Valencia CF (@valenciacf) March 3, 2025
Питер Лим, сингапурский бизнесмен, приобрел "Валенсию" в 2014 году. С тех пор клуб переживает не лучшие времена.
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