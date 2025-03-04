Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании молодого таланта Барселоны

Несколько клубов из Саудовской Аравии серьезно заинтересованы в подписании молодого таланта "Барселоны".

Как сообщает издание Fichajes, 22-летний Ансу Фати, на которого больше не рассчитывают в каталонском гранде, скорее всего, может перебраться на Ближний Восток. Чемпионаты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ ныне рассматриваются в качестве основных направлений для нападающего, поскольку в Европе очень трудно найти клуб, который согласится платить ему большую зарплату. Впрочем, отмечается, что окончательное решение относительно своего будущего футболист примет самостоятельно.

Читайте также Несостоявшийся талант академии Барселоны может перебраться в Турцию

Ранее интерес к перспективному футболисту проявляла "Севилья" и "Жирона", однако их предложения с финансовой точки зрения были далеки от того, что ищет "Барселона". В клубе не планируют отдавать игрока в еще одну аренду.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Ансу Фати принял участие в 8 матчах за клуб во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.