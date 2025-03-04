  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона отказалась от подписания хавбека Арсенала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона отказалась от подписания хавбека Арсенала

Испания

Испанцы, вероятно, не будут вступать в борьбу за игрока

Барселона отказалась от подписания хавбека Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" отказалась от идеи приобрести полузащитника "Арсенала" Томаса Парти.

По информации издания Sport, "Барселона" не будет вступать в борьбу за игрока, который, вероятно, станет свободным агентом этим летом. Спортивный директор испанской команды Деку решил сделать ставку на развитие молодых талантов.

Томас в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеАрсенал готовится сделать предложение звезде Лилля
По теме
yellow-arrow
Винисиус: Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать
yellow-arrow
Симеоне хочет подписать в Атлетико перспективного хавбека Барселоны
yellow-arrow
Два манчестерских гранда интересуются Луниным
Арсенал (Лондон) Барселона Томас Парти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости