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Барселона отказалась от подписания хавбека Арсенала
Испанцы, вероятно, не будут вступать в борьбу за игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" отказалась от идеи приобрести полузащитника "Арсенала" Томаса Парти.
По информации издания Sport, "Барселона" не будет вступать в борьбу за игрока, который, вероятно, станет свободным агентом этим летом. Спортивный директор испанской команды Деку решил сделать ставку на развитие молодых талантов.
Томас в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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