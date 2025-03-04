Барселона отказалась от подписания хавбека Арсенала

"Барселона" отказалась от идеи приобрести полузащитника "Арсенала" Томаса Парти.

По информации издания Sport, "Барселона" не будет вступать в борьбу за игрока, который, вероятно, станет свободным агентом этим летом. Спортивный директор испанской команды Деку решил сделать ставку на развитие молодых талантов.

Томас в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.