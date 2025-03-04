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Симеоне хочет подписать в Атлетико перспективного хавбека Барселоны
Клуб строит амбициозные планы на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" стремится подписать перспективного полузащитника "Барселоны".
Как сообщает издание El Nacional, наставник "матрасников" хочет видеть в составе своей команды на следующий сезон 21-летнего Фермина Лопеса. "Атлетико" может предложить за игрока около 40-50 миллионов евро, что может стать заманчивым предложением для каталонского гранда.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
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Добавим, что Фермин Лопес забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 28 матчах за "Барселону" в этом сезоне. Согласно данным сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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