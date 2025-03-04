Винисиус: Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор признал, что часто вступает в споры с арбитрами и получает много желтых карточек.

"В еврокубках арбитры больше защищают игроков, особенно тех, кто показывает зрелищный футбол. Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать. Многие забывают, что мне всего 24 года и еще многому нужно научиться. Я становлюсь спокойнее", - сказал футболист.

Напомним, что 4 марта "Реал" сыграет против "Атлетико". Начало - в 22:00 по Киеву.