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Винисиус: Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать

Испания

Футболист поделился мыслями

Винисиус: Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор признал, что часто вступает в споры с арбитрами и получает много желтых карточек.

"В еврокубках арбитры больше защищают игроков, особенно тех, кто показывает зрелищный футбол. Я согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать. Многие забывают, что мне всего 24 года и еще многому нужно научиться. Я становлюсь спокойнее", - сказал футболист.

Напомним, что 4 марта "Реал" сыграет против "Атлетико". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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