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Вингер Манчестер Юнайтед хочет остаться в Бетисе на следующий сезон
Об этом сообщил генеральный директор Бетиса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Антони, который зимой перешел в аренду в "Бетис", выразил желание продолжить свои выступления за испанский клуб в следующем сезоне.
"На днях Антони сказал мне, что хочет остаться еще на год. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы предоставили ему, чтобы он освоился в городе после приезда", - сообщил генеральный директор "Бетиса" Рамон Аларкон.
Антони в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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