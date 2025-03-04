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Вингер Манчестер Юнайтед хочет остаться в Бетисе на следующий сезон

Испания
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Об этом сообщил генеральный директор Бетиса

Вингер Манчестер Юнайтед хочет остаться в Бетисе на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Антони, который зимой перешел в аренду в "Бетис", выразил желание продолжить свои выступления за испанский клуб в следующем сезоне.

"На днях Антони сказал мне, что хочет остаться еще на год. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы предоставили ему, чтобы он освоился в городе после приезда", - сообщил генеральный директор "Бетиса" Рамон Аларкон.

Антони в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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