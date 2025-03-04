Тренер Барселоны прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"Это не моя работа. Я полностью сосредоточен на играх", - заявил Флик. "Подписание контрактов - это работа других, а не моя".