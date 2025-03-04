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Тренер Барселоны прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.
"Это не моя работа. Я полностью сосредоточен на играх", - заявил Флик. "Подписание контрактов - это работа других, а не моя".
Ранее сообщалось, что "Барселона"
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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