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Тренер Барселоны прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара

Испания
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Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Барселоны прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"Это не моя работа. Я полностью сосредоточен на играх", - заявил Флик. "Подписание контрактов - это работа других, а не моя".

Ранее сообщалось, что "Барселона" выдвинула Неймару условия относительно потенциального возвращения.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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