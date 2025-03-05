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Атлетико готовит предложение по защитнику Челси

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Испанец стал новой трансферной целью Диего Симеоне

Атлетико готовит предложение по защитнику Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико Мадрид" стремится усилить левый фланг защиты и определил Марка Кукурелью как главного кандидата. Поскольку Хави Галан не полностью оправдал ожидания, а уход Рейнилду Мандавы выглядит неизбежным, Диего Симеоне видит в футболисте "Челси" идеальное усиление обороны.

26-летний защитник существенно прибавил в игре, демонстрируя надежность в обороне и активность в атаке. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2028 года, однако мадридцы рассматривают возможность предложить около 30 миллионов евро, чтобы подписать его в ближайшее трансферное окно.

Его умение адаптироваться к различным тактическим схемам и высокая интенсивность игры прекрасно вписываются в стиль Симеоне, который ищет игроков с характером и универсальностью. Переговоры будут непростыми, но мадридский клуб настроен решительно и стремится осуществить трансфер.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 4 гола и 3 ассиста в 30 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Марк Кукурелья
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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