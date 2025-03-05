Полузащитник провел 300-й матч за Реал во всех турнирах

Полузащитник Феде Вальверде провел свой 300-й поединок в составе "Реала" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (2:1).

Уругваец дебютировал за команду 23 октября 2018 года и с тех пор одержал 203 победы и забил 29 голов. Также на его счету 14 трофеев в составе мадридского клуба.

Вальверде сыграл 300 матчей в шести турнирах: Ла Лига (199), Лига чемпионов (63), Кубок Испании (22), Суперкубок Испании (11), Клубный чемпионат мира (3) и Суперкубок Европы (2). Больше всего игр он провел в сезоне 2022/23 - 56.