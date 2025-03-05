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Жорже Мендеш рассказал, подпишет ли Ямаль новый контракт с Барселоной
Агент футболиста дал комментарий после встречи с руководством клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
После встречи между агентом Ламина Ямаля с представителями "Барселоны" в Лиссабоне, где присутствовал не только Жорже Мендеш и Жоан Лапорта, стороны, похоже, договорились о новом контракте для 17-летнего звездного вингера.
"Ламин Ямаль точно подпишет новый контракт с "Барселоной". Это гарантированно. Сегодня мы говорили только о Ламине, он получит новое долгосрочное соглашение", — сказал Жорже Мендеш.
Также отмечается, что во встрече принял участие спортивный директор клуба Деку.
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Ожидается, что новый контракт Ямаля с "Барселоной" будет подписан до лета 2030 года. Его действующее соглашение с клубом действует до конца июня 2026 года.
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