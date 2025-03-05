Агент Ансу Фати прокомментировал его будущее в Барселоне

Жорже Мендеш прокомментировал будущее Ансу Фати в "Барселоне".

"Будущее Ансу Фати? Мы не говорили с клубом об этом. Он является футболистом, который демонстрировал не один раз свое качество. Он должен получать больше игрового времени, но в "Барселоне" это сложно сделать".