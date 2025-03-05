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Агент Ансу Фати прокомментировал его будущее в Барселоне

Испания

Представитель футболиста дал комментарий для медиа

Агент Ансу Фати прокомментировал его будущее в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Жорже Мендеш прокомментировал будущее Ансу Фати в "Барселоне".

"Будущее Ансу Фати? Мы не говорили с клубом об этом. Он является футболистом, который демонстрировал не один раз свое качество. Он должен получать больше игрового времени, но в "Барселоне" это сложно сделать".

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Также напомним, что недавно Жорже Мендеш провел встречу с президентом "Барселоны" Жоаном Лапротой и другими представителями клуба, чтобы обсудить новый контракт для Ламина Ямаля.

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Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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