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Агент Ансу Фати прокомментировал его будущее в Барселоне
Представитель футболиста дал комментарий для медиа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Мендеш прокомментировал будущее Ансу Фати в "Барселоне".
"Будущее Ансу Фати? Мы не говорили с клубом об этом. Он является футболистом, который демонстрировал не один раз свое качество. Он должен получать больше игрового времени, но в "Барселоне" это сложно сделать".
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Также напомним, что недавно Жорже Мендеш провел встречу с президентом "Барселоны" Жоаном Лапротой и другими представителями клуба, чтобы обсудить новый контракт для Ламина Ямаля.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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