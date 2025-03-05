Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона готова предложить 45 миллионов евро за звезду АПЛ
Нападающий является ключевой фигурой в своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" готова предложить 45 миллионов евро за звездного вингера из АПЛ.
Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Арсенал" готов продать Габриэля Мартинелли этим летом. "Барселона" проявила интерес к игроку и намерена подписать его за 45 миллионов евро. Перспективный 23-летний бразилец мог бы улучшить атаку каталонского гранда, однако на данный момент неизвестно, захотят ли "канониры" продать одного из своих лучших игроков за такую сумму. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Габриэль Мартинелли забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Победа Реала в дерби, финал кубка в Житомире, погром от Арсенала. Главные новости за 4 марта
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО