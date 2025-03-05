Барселона готова предложить 45 миллионов евро за звезду АПЛ

"Барселона" готова предложить 45 миллионов евро за звездного вингера из АПЛ.

Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Арсенал" готов продать Габриэля Мартинелли этим летом. "Барселона" проявила интерес к игроку и намерена подписать его за 45 миллионов евро. Перспективный 23-летний бразилец мог бы улучшить атаку каталонского гранда, однако на данный момент неизвестно, захотят ли "канониры" продать одного из своих лучших игроков за такую сумму. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Габриэль Мартинелли забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.