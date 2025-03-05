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Барселона готова предложить 45 миллионов евро за звезду АПЛ

Испания

Нападающий является ключевой фигурой в своей команде

Барселона готова предложить 45 миллионов евро за звезду АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" готова предложить 45 миллионов евро за звездного вингера из АПЛ.

Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Арсенал" готов продать Габриэля Мартинелли этим летом. "Барселона" проявила интерес к игроку и намерена подписать его за 45 миллионов евро. Перспективный 23-летний бразилец мог бы улучшить атаку каталонского гранда, однако на данный момент неизвестно, захотят ли "канониры" продать одного из своих лучших игроков за такую сумму. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Габриэль Мартинелли забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Барселона Габриель Мартинелли
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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