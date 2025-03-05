Агент нападающего, арендованного "Бетисом", рассказал, почему футболист выбрал данный клуб.

По словам агента Антони Хуниора Педросо, футболист идеально подошёл Ла Лиге. Также повлиял набор факторов предложенных "Бетисом"

"Испанский футбол ценит игроков с такими техническими и атакующими характеристиками, как у Антони, что и определило его выбор.

На решение сильно повлиял набор факторов, предложенных "Бетисом": конкурентоспособная команда, стиль игры, который хорошо соответствует качествам Антони, и опытный тренер, такой как Мануэль Пеллегрини, который знает, как максимально использовать атакующих игроков", - сказал Педросо.