Ямаль - о Флике: Это тренер, которого ты уважаешь

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о главном тренере команды Ханси Флика.

"Это тренер, которого ты уважаешь. Он приятный человек, с которым можно поговорить, он спросит, как у тебя дела, он многому научит тебя, и я многому научился у него.

Все это означает, что ты уважаешь его как тренера и как человека. Он строгий, но в то же время понимает и знает, что нужно игрокам в тот или иной момент. Что касается атакующих концепций, он просто говорит мне, чтобы я наслаждался и все. Больше он ничего не говорит", - сказал Ямаль.