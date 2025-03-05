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Ямаль - о Флике: Это тренер, которого ты уважаешь
Игрок рассказал о наставнике Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о главном тренере команды Ханси Флика.
"Это тренер, которого ты уважаешь. Он приятный человек, с которым можно поговорить, он спросит, как у тебя дела, он многому научит тебя, и я многому научился у него.
Все это означает, что ты уважаешь его как тренера и как человека. Он строгий, но в то же время понимает и знает, что нужно игрокам в тот или иной момент. Что касается атакующих концепций, он просто говорит мне, чтобы я наслаждался и все. Больше он ничего не говорит", - сказал Ямаль.
Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.
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