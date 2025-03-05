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Тренер Барселоны высказался о форме Роберта Левандовского

Испания

Всегда хорошо иметь нападающего, который забивает так много голов (с)

Тренер Барселоны высказался о форме Роберта Левандовского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высоко оценил форму нападающего Роберта Левандовского.

"Всегда хорошо иметь нападающего, который забивает так много голов, и команду, которая дает ему эти возможности. Это коллективная миссия, и это ключ к успеху. Мы должны продолжать в том же духе, что и последние два месяца", - сказал Флик.

Добавим, что Роберт в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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