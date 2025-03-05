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Тренер Барселоны высказался о форме Роберта Левандовского
Всегда хорошо иметь нападающего, который забивает так много голов (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высоко оценил форму нападающего Роберта Левандовского.
"Всегда хорошо иметь нападающего, который забивает так много голов, и команду, которая дает ему эти возможности. Это коллективная миссия, и это ключ к успеху. Мы должны продолжать в том же духе, что и последние два месяца", - сказал Флик.
Добавим, что Роберт в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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