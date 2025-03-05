Тренер Барселоны высказался о форме Роберта Левандовского

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высоко оценил форму нападающего Роберта Левандовского.

"Всегда хорошо иметь нападающего, который забивает так много голов, и команду, которая дает ему эти возможности. Это коллективная миссия, и это ключ к успеху. Мы должны продолжать в том же духе, что и последние два месяца", - сказал Флик.