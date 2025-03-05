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Барселона хочет подписать самого дорогого форварда Ньюкасла

Испания

Испанцы готовы заплатить за футболиста 100 миллионов евро

Барселона хочет подписать самого дорогого форварда Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет подписать форварда Александера Исака из "Ньюкасла".

Руководство клуба видит в игроке идеального форварда. "Барселона" готова сделать серьезное предложение "Ньюкаслу" - 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Исак сыграл в 31 матче на клубном уровне, в которых он забил 22 гола и отдал 5 результативных передач.

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Барселона Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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